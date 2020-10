Covid-19. Anthony Lopes testa positivo e é dispensado

A baixa acontece quando Portugal prepara os jogos da Liga das Nações com França e Suécia, agendados para domingo e quarta-feira, respetivamente.A Federação Portuguesa de Futebol informou que "os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do SARS-Cov-2".

"Jogadores, treinadores, staff realizam esta manhã (de sexta-feira) nova sessão de testes, pelo que o treino está agendado para as 17h00, na Cidade do Futebol", pode ler-se no site do organismo.







Devido a estes procedimento e ao contrário do que estava previsto, a RTP sabe que a viagem da equipa das quinas será apenas amanhã e não hoje.







O guarda-redes que alinha nos franceses do Lyon, de 30 anos, é o segundo jogador a ser dispensado na equipa das quinas devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que foi substituído na terça-feira por Domingos Duarte.



Em relação à convocatória inicial de Fernando Santos, regista-se também a ausência do defesa Mário Rui, que ficou impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de covid-19 no plantel do Nápoles, tendo sido substituído por Nuno Sequeira.