Cristiano Marques nos convocados da seleção de futsal

Cristiano Marques, que soma oito internacionalizações pela seleção sub-21, integra a lista de 15 convocados pelo selecionador Jorge Braz para os dois primeiros encontros da ronda de elite de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, com a Finlândia, em 16 de setembro, em Helsínquia, e com a Geórgia, quatro dias depois, em Viseu.A seleção portuguesa, campeã do mundo, intercontinental, e bicampeã europeia, jogará em 6 e 10 de outubro com a Arménia, a outra seleção do grupo E da ronda de elite.Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, ainda sem país organizador, enquanto os quatro melhores segundos classificados se qualificam para um play-off, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.Sem histórico de confrontos com a Arménia, Portugal soma nove vitórias e uma derrota frente à Geórgia, e três triunfos e um empate frente à Finlândia.Edu (El Pozo Múrcia, Esp), Cristiano Marques (Anderlecht), Bel) e André Correia (Leões Porto Salvo).João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).Afonso (Benfica)Erick (FC Barcelona, Esp) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga).Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga), Bruno Coelho (Benfica) e Carlos Monteiro (Benfica).Zicky (Sporting).