Cristiano Ronaldo regressa e João Félix estreia-se na seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Mar, 2019, 12:37 / atualizado em 15 Mar, 2019, 12:54 | Seleção Nacional

O selecionador Fernando Santos revelou ao início da tarde os convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Euro2020 de futebol.





A divulgação dos convocados aconteceu na Cidade do Futebol, em Oeiras.









Guarda-redes - Beto, José Sá e Rui Patrício;





- João Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Mário Rui, Raphael Guerreiro, Pepe e Rúben Dias;- Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Pizzi, Rúben Neves, William Carvalho, João Moutinho, João Mário;- André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafa, João Félix, Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Diego Sousa.Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19h45.A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato Europeu de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.