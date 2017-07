Diana Gomes e Cristiana Garcia ficam fora da lista final de convocadas

Lusa 06 Jul, 2017, 15:37 | Seleção Nacional

O técnico português tinha chamado para o estágio, que teve início na última semana na Cidade do Futebol, em Oeiras, um grupo de 25 jogadoras, com a ideia de deixar posteriormente duas de fora.

Já na última semana, Francisco Neto foi obrigado a chamar uma jogadora de última hora, face à lesão de Cláudia Lima, médio do Boavista que sofreu uma entorse no joelho, optando por Cristiana Garcia, do Sporting de Braga.

A jogadora acabou, no entanto, por ficar fora das opções finais, bem como Diana Gomes, de 18 anos, defesa, igualmente do Sporting de Braga.

Na lista destaca-se a capitã Cláudia Neto, a mais internacional das jogadoras no ativo, com 106 presenças na seleção A, num grupo em que se evidencia também a médio Dolores Silva, que trocou as alemãs do USV Jena pelo Sporting de Braga.

Dolores foi a jogadora mais utilizada na fase de qualificação, com o selecionador Francisco Neto a apostar na médio nos 10 jogos disputados, oito na fase de grupos e dois no `play-off`, com titularidade absoluta.

Portugal estreia-se num Europeu de futebol feminino, a disputar de 16 de julho a 06 de agosto na Holanda, com a equipa a ter como adversárias no grupo D a Espanha, em 19 de julho, a Escócia, em 23 de julho, e Inglaterra em 27 de julho.

Na sexta-feira, a equipa prossegue o estágio na Cidade do Futebol, antes de uma folga de dois dias e o regresso para a terceira semana de trabalhos, antes de a equipa viajar em 15 de julho para a Holanda.

Lista de 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Patrícia Morais (Sporting) e Jamila Martins (Futebol Benfica).

- Defesas: Carole Costa (Sporting), Matilde Fidalgo (Sporting), Mónica Mendes (FC Neunkirch/Sui), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga) e Raquel Infante (Levante/Esp).

- Médios: Amanda da Costa (Boston Breakers/EUA), Andreia Norton (Sporting de Braga), Cláudia Neto (Linköpings FC/Sue), Dolores Silva (Sporting de Braga), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Melissa Antunes (Sporting de Braga) e Vanessa Marques (Sporting de Braga).

- Avançadas: Ana Leite (Sporting), Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Grindavik FC/Isl), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Sporting de Braga), Laura Luís (Sporting de Braga) e Suzane Pires (Santos/Bra).