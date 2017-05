Éder fora dos escolhidos de Fernando Santos

Mário Aleixo - RTP 25 Mai, 2017, 12:12 / atualizado em 25 Mai, 2017, 12:15 | Seleção Nacional

O anúncio decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Eis a lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício, Beto e José Sá;



Defesas: Cédric, Nelson Semedo, Pepe, José Fonte, Bruno Alves, Luís Neto, Eliseu e Raphael Guerreiro;



Médios: Danilo Pereira, Adrien, João Mário, William Carvalho, João Moutinho, Pizzi e André Gomes:



Avançados: Cristiano Ronaldo, Nani, Quaresma. Bernardo Silva, André Silva e Gelson Martins.



Entre as ausências destaque para o avançado Éder (herói do Euro2016), Renato Sanches e o guarda-redes Anthony Lopes (motivos pessoais)



Portugal tem um particular agendado para o dia 3 de junho com o Chipre, no Estoril, e, no dia 9, defronta a Letónia, em Riga, em jogo do Grupo B de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018.



Após o duelo com letões, a seleção nacional vai começar a preparar a participação da Taça das Confederações, prova que vai disputar pela primeira vez devido ao estatuto de campeão europeu.



Portugal vai discutir o Grupo A, juntamente com Rússia, México e Nova Zelândia.



A formação comandada por Fernando Santos estreia-se perante o México, no dia 18 de junho, em Kazan, e depois defronta a Rússia a 21, em Moscovo, e a Nova Zelândia a 24, em São Petersburgo.



A Taça das Confederações, prova que serve de teste para Campeonato do Mundo, vai decorrer em solo russo, de 17 de junho a 2 de julho.