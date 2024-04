Euro 2024: Selecionador português agradado com discussão sobre tamanho da convocatória

“O mais importante é que os selecionadores possam dar as suas opiniões. Como selecionadores, temos conhecimento sobre necessidades e da quantidade de jogadores. Tem sido uma boa conversa. Esperemos que nos próximos dias saibamos mais”, declarou o espanhol.



Martínez falava aos jornalistas na zona mista após o primeiro de dois dias de uma oficina da UEFA para as equipas técnicas finalistas do Euro2024, a decorrer na cidade alemã de Dusseldorf.



É esperada uma resposta da UEFA quanto a esta matéria, nomeadamente sobre se a lista conterá 23 ou 26 jogadores convocados para a fase final, na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.



Este foi o primeiro dia de trabalhos, com terça-feira a contar com a organização de jogos, segurança, matérias disciplinares e médicas, sustentabilidade e contacto com os média entre o programa.



De resto, Roberto Martínez disse hoje que o Euro2024 são “dois torneios em um”, começando pela fase de grupos, em que Portugal se baterá com República Checa, Turquia e Geórgia.



“É sobre nós e como podemos tornar-nos a melhor versão de nós mesmos após esses três jogos. A partir daí, é diferente”, disse, sobre a fase a eliminar do torneio.



Sobre a convocatória, assumiu que terá “muita dificuldade, com os jogadores que Portugal tem à disposição, em fazer uma lista equilibrada e ajustada aos adversários”.