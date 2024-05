Euro sub-17. Miguel Gouveia destaca importância da vitória

”, afirmou Miguel Gouveia, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O guarda-redes, que foi suplente não utilizado no jogo de terça-feira, da jornada inaugural do Grupo D, no qual Portugal se impôs por 2-1, advertiu que os jogadores da equipa das quinas já estão concentrados no confronto com a Inglaterra, uma “equipa confiante, que nunca desiste”,”, assinalou.Portugal esteve a perder frente aos espanhóis, que inauguraram o marcador por Daniel Yañez, aos 20 minutos, mas virou o resultado, com golos de Cardoso Varela, aos 25, e Rodrigo Mora, aos 33, enquanto a Inglaterra goleou a França, por 4-0.Os líderes do agrupamento (com vantagem para os ingleses, devido à melhor diferença entre golos marcados e sofridos), defrontam-se a partir das 18h30 (hora de Lisboa) de sexta-feira, em Larnaca, no Chipre, onde decorre o Europeu, entre 20 de maio e 5 de junho.Seis vezes campeão de sub-17, Portugal ficou integrado no grupo teoricamente mais forte da fase final, em conjunto com a recordista de títulos – a Espanha, com nove -, além de outras duas seleções que também já ergueram o troféu.