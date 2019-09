Euro2020. Ganhar à Servia é quase uma obrigação

Foto: António Cotrim - Lusa

A seleção nacional nos dois primeiros encontros saiu com dois empates e apesar do acesso direto ao “play-off” Fernando Santos não quer sequer pensar em chegar a utilizar esse último e decisivo trunfo.



Para ganhar à equipa Servia, que em casa se apresentará mais ofensiva, o selecionador nacional terá de apostar num equilíbrio defensivo e no talento puro dos avançados.



O jogo terá inicio às 19h45, hora portuguesa, com relato na Antena 1 e transmissão televisiva na RTP 1.