Euro2020. Portugal com teste de fogo em Munique diante da Alemanha

Se na terça-feira, os mais de 60.000 adeptos húngaros tentaram transformar a Puskás Arena, em Budapeste, num autêntico inferno para a equipa de Fernando Santos, a Allianz Arena apenas está autorizada a abrir as portas a 14.500 espetadores, correspondente a 22% da lotação.Esta será a primeira vez que Portugal irá jogar na casa do Bayern Munique contra a “mannschaft” mas a segunda que pisa este palco, depois da derrota com a França (1-0), nas meias-finais do Mundial de 2006.





Os trunfos de Fernando Santos



Fernando Santos tem ainda de preocupar-se com três dos 26 convocados que vai prescindir da ficha de jogo e enviar para a bancada, como aconteceu com o defesa Diogo Dalot, o médio João Palhinha e o avançado Gonçalo Guedes diante dos magiares.Por seu lado, o selecionador germânico, Joachim Löw, no comando da equipa desde 2006, mas que deixa o cargo concluída a participação no torneio, para dar lugar ao compatriota Hansi Flick, já deixou claro que os encontros com os lusos e húngaros, na segunda e terceira jornadas, respetivamente, servirão para "corrigir tudo".

Historial pouco encorajador





Os resultados obtidos em solo germânico não trazem boas memórias ao campeão europeu, que apenas por uma vez saiu a sorrir, quando bateu a Alemanha (1-0), ainda como RFA, em Estugarda, para a qualificação do Mundial de 1986.





De resto, os lusos empataram 1-1 em 1938, em Frankfurt, e perderam em 1960 e 1982, por 2-1 e 3-1, em Ludwigshafen e Hannover, respetivamente, sempre em jogos particulares.





Na qualificação para o Mundial de 1998, a equipa das quinas conseguiu um empate a um golo, em Berlim, e na fase final do mundial de 2006 saiu derrotado de Estugarda (3-1), no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.





Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique, às 18h00 locais (17h00 em Lisboa) e na quarta-feira a França, no regresso a Budapeste, pelas 21h00 (20h00).