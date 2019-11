Euro2020. Selecção na máxima força para o jogo com a Lituânia

No Estádio Algarve, o capitão da seleção nacional voltou a demonstrar que, aparentemente, não tem qualquer limitação física e que está disponível para o duelo com os lituanos.



Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os 24 convocados pelo selecionador Fernando Santos efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, com os jogadores de campo divididos em dois grupos e os guarda-redes à parte, como é habitual.Neste período, Fernando Santos esteve sempre no relvado, algo distante dos jogadores, mostrando-se bastante pensativo.O Portugal-Lituânia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.