Euro2020. William Carvalho em pleno no treino de Portugal

Mário Aleixo- RTP Comentários 09 Out, 2019, 11:20 / atualizado em 09 Out, 2019, 11:20 | Seleção Nacional

Depois de ter falhado na terça-feira o arranque dos trabalhos, William Carvalho marcou presença na Cidade do Futebol, em Oeiras, e trabalhou sem qualquer tipo de restrição, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão abertos à comunicação social.



O médio de 27 anos, que atua no Bétis, é totalista na fase de qualificação para o Euro2020 e, à partida, poderá ser opção para o selecionador Fernando Santos na sexta-feira, dia em que Portugal defronta o Luxemburgo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Mário Rui, que também ficou no ginásio do primeiro dia de treino, esteve igualmente na Cidade do Futebol, mas trabalhou à parte dos restantes jogadores e esteve sempre acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar.



Nos primeiros 15 minutos da sessão, os 23 jogadores que estiveram à disposição de Fernando Santos efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola.



Destaque ainda para a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, que assistiu aos primeiros instantes do apronto.



Os campeões europeus recebem o Luxemburgo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, num jogo com início marcado para as 19h45 e que vai ser arbitrado pelo polaco Daniel Stefanski.