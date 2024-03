Euro2024. Martínez faz escolhas para jogos particulares

A nível de ausências, Diogo Jota e Ricardo Horta são baixas certas devido a lesão, numa janela de março em que o selecionador nacional já assumiu que será para juntar os "habituais" com alguns jogadores novos, mas também para começar a preparar a equipa para a fase final do Europeu, que vai decorrer em junho e julho na Alemanha.Por isso mesmo,Com um período algo maior para treinar (cerca de 10 dias),, que chegaram a estar na escolhas e até a somar minutos na fase de qualificação (Bruma e João Mário foram utilizados).Em grande forma no FC Porto, e várias vezes pré-convocado na seleção portuguesa, Galeno era uma das novidades esperadas pelo técnico espanhol, mas nos últimos dias o Brasil antecipou-se e chamou o extremo para a "canarinha".Mesmo assim, Martínez poderá publicamente chamar Galeno e deixar o jogador a ter que escolher entre representar o seu país de nascimento ou o país em que vive desde 2016.Destaque também para Pepe, que falhou praticamente toda a fase de qualificação devido a problemas físicos (fez apenas um jogo completo na Islândia no triunfo por 1-0), mas que está em grande forma no FC Porto e certamente será opção de Martínez.Os eleitos serão conhecidos numa conferência de imprensa agendada para as 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois (26) vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.