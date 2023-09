Euro2024. Portugal joga pela terceira vez na Eslováquia

No primeiro embate de sempre entre as duas nações, em 1998, Portugal venceu na capital da Eslováquia, por 3-0, no apuramento para o Euro2000, e, em 2005, no caminho para o Mundial2006, as duas seleções ficaram empatadas (1-1).



Ao todo, Portugal e Eslováquia encontraram-se quatro vezes, com a seleção nacional a somar três triunfos, um empate e apenas um golo sofrido.



Em solo nacional, em Alvalade, em 1999, a seleção lusa venceu por 1-0 e arrecadou novo triunfo, mas por 2-0, em 2005, na Luz.



Em outubro em 1998, na terceira jornada do Grupo 7, Portugal estreou-se em Bratislava com uma vitória por 3-0, com um “bis” de João Vieira Pinto e um golo de Abel Xavier, num encontro que ajudou a apurar a seleção de Humberto Coelho para a fase final do Campeonato da Europa 2000 (em que viria a alcançar as meias-finais), que decorreu na Bélgica e nos Países Baixos.



Nova deslocação só em março de 2005, com um resultado diferente e com bem mais dificuldades sentidas pela equipa do brasileiro Luiz Felipe Scolari.



A Eslováquia colocou-se na frente logo aos oito minutos, por Karhan, mas Hélder Postiga, que estava em campo há pouco tempo, impediu a derrota lusa, aos 62.



Portugal acabou no topo no Grupo 3 e seguiu diretamente para o Campeonato do Mundo de 2006 (também semifinalista), que ocorreu na Alemanha, enquanto os eslovacos acabaram por ‘cair’ perante a Espanha no play-off.



O Eslováquia-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Estádio Nacional, em Bratislava, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.



Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.



Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.