Euro2024. Portugal prepara-se frente à Finlândia e Rep. Irlanda

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol, esta quarta-feira, indicando que o jogo com os finlandeses será no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e com os irlandeses no Estádio Municipal de Aveiro, ambos com início às 19h45.O jogo com a Croácia, agendado entre estes dois duelos, marcará o regresso da equipa das ‘quinas’ ao Estádio Nacional, mas com início às 17h45.Na janela dos jogos internacionais em março, a seleção tem também previsto jogos com a Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 21 de março, e com a Eslovénia, no Stozice Stadium, em Ljubljana, em 26 do mesmo mês.No Grupo F do Campeonato da Europa, a equipa comandada por Roberto Martínez - que se qualificou para a fase final com 10 vitórias em 10 partidas na fase de apuramento - vai ter pela frente Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).O Euro2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.