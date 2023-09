Euro2024. Portugal rumo à quinta vitória seguida

A equipa comandada pelo espanhol Roberto Martínez jogará em Bratislava, no moderno Estádio Nacional, reconstruído de raiz em 2019 e com capacidade para 22.500 espetadores, diante daquele que, provavelmente, será o opoente que vai criar mais dificuldades aos lusos no grupo, face à qualidade de alguns jogadores e dos 10 pontos somados, apenas menos dois do que o líder Portugal.



Depois dos triunfos ante o Liechtenstein (4-0), Luxemburgo (6-0), Bósnia (3-0) e Islândia (1-0) nas rondas anteriores, a seleção das quinas parte como clara favorita para alcançar a quinta vitória em outras tantas partidas no Grupo, num país onde nunca perdeu - uma vitória (3-0), em 1998, e um empate (1-1), em 2005.



Em Bratislava, é esperado que Roberto Martínez apresente um “onze” com Diogo Costa na baliza, atrás de um quinteto defensivo formado por Diogo Dalot, Rúben Dias, Danilo Pereira, António Silva, face à ausência do lesionado Pepe, e João Cancelo, uma das grandes surpresas da convocatória, já que esteve várias semanas sem competir, tendo assinado pelo FC Barcelona no último dia do mercado de verão.



Rúben Neves deve ocupar a posição mais recuada do meio-campo, ou João Palhinha, com Bruno Fernandes e Bernardo Silva à frente, enquanto o companheiro de ataque do capitão Cristiano Ronaldo poderá suscitar mais dúvidas, visto que são três os candidatos favoritos: Rafael Leão, Diogo Jota e João Félix, o último chamado de forma inesperada, face à ausência de ritmo competitivo.



Os trunfos da Eslováquia



Do outro lado, vai estar um conjunto que luta pela terceira qualificação seguida, depois das presenças em 2016 (oitavos de final) e 2020 (fase de grupos) e que conta com jogadores conhecidos, entre os quais Milan Skriniar, (Paris Saint-Germain), Stanislav Lobotka (Nápoles), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Róbert Mak (Sydney FC) e o avançado do Boavista Róbert Bozeník.



De destacar que fora dos eleitos ficou o ex-capitão Marek Hamsik, recordista de internacionalizações (138) e de golos (26), depois de colocar um ponto final na carreira em junho com os últimos dois encontros pelo seu país, desempenhando atualmente funções na equipa técnica do selecionador Francesco Calzona.



Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, esta sexta-feira, num jogo que será dirigido pelo sueco Glenn Nyberg, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.



Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.