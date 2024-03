Euro2024. Portugal sofre primeiro desaire na `era` Martínez ao 12.º jogo

Adam Cerin, aos 72 minutos, e Timi Elsnik, aos 80, selaram o triunfo dos ex-jugoslavos, que seguem no 55.º lugar do ranking FIFA, e acabaram com o trajeto 100% vitorioso do técnico espanhol e com uma invencibilidade lusa com mais de um ano e três meses.



Portugal já não perdia desde 10 de dezembro de 2022, dia em que caiu por 1-0 perante Marrocos, por culpa de um tento de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, em encontro dos quartos de final do Mundial de futebol do Qatar2022.



O selecionador Fernando Santos, que estava no cargo desde 2014, saiu depois dessa eliminação - numa fase final em que teve a coragem de ‘sentar’ Cristiano Ronaldo -, sendo substituído por Roberto Martínez, ex-selecionador da Bélgica.



Sob o comando do espanhol, Portugal fez uma campanha irrepreensível rumo ao Euro2024, ao somar 10 vitórias em outros tantos encontros no Grupo J de qualificação.



A formação das ‘quinas’ terminou com o pleno de 30 pontos, contra 22 da Eslováquia, que também se qualificou para a fase final, 17 do Luxemburgo, 10 da Islândia e nove da Bósnia-Herzegovina, três seleções que acabaram por cair nos ‘play-offs’, e nenhum do Liechtenstein.



Na qualificação, Portugal só sentiu dificuldades na Islândia e na Eslováquia, onde triunfou por 1-0, em Reiquejavique com um golo de Cristiano Ronaldo já aos 89 minutos, em dia de 200.ª internacionalização ‘AA’, sendo que também só venceu por um tento na receção aos eslovacos (3-2).



De resto, apenas vitórias folgadas, incluindo um histórico 9-0 na receção ao Luxemburgo, em 11 de setembro de 2023, num resultado que passou a ser o mais folgado da história da seleção lusa, e não teve a participação de Ronaldo.



Entre os cinco adversários, a Eslováquia era o mais cotado, sendo o atual 48.º do ranking FIFA.



Depois da qualificação, Portugal fez um 11.º jogo face à Suécia - a seleção até agora mais categoriza que defrontou na ‘era Martínez, sendo a 26.ª do Mundo – e voltou a triunfar, por claros 5-2, sob a batuta de Bruno Fernandes e Bernardo Silva.



Sem os dois ‘craques’, e também sem Rúben Dias ou Gonçalo Ramos, Portugal foi hoje à Eslovénia defender o estatuto 100% vitorioso, mas não o conseguiu, caindo por 2-0, no regresso ao ‘onze’ do ‘capitão’ Cristiano Ronaldo.



Em particulares, Portugal somava cinco vitórias consecutivas, tinha cedido o derradeiro empate em 04 de junho de 2021 (0-0 em Espanha) e não perdia há precisamente seis anos, desde o 0-3 com a Holanda, em Genebra, em 26 de março de 2018.