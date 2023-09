Euro2024. Portugal tenta antecipar apuramento

Após quatro vitórias, a seleção nacional chega à quinta jornada no comando do Grupo J com 12, mais dois do que os eslovacos, segundos classificado, e mais cinco que o Luxemburgo, terceiro, posição que já não dá acesso ao próximo Campeonato da Europa.



Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.



Novo triunfo, desta vez em Bratislava, deixa Portugal ainda mais líder do agrupamento e com hipóteses mais fortes de poder festejar o apuramento já em outubro, antes dos jogos finais do grupo agendados para novembro.



O Luxemburgo-Islândia e a Bósnia-Liechtenstein completam a quinta jornada do Grupo J.



O que está para trás



A campanha começou em março, com Roberto Martínez a viver precisamente a sua estreia como o novo líder da seleção portuguesa perante o Liechtenstein, em Alvalade, com Cristiano Ronaldo, com um “bis”, João Cancelo e Bernardo Silva a construírem o 4-0.



Foi a primeira vitória lusa no arranque de uma fase de qualificação para um Europeu em mais de 20 anos.



Três dias depois, goleada no Luxemburgo (6-0), novamente com dois golos de Cristiano Ronaldo, com Bernardo Silva, João Félix, Otávio e Rafael Leão a “assinarem” os seus nomes na lista dos marcadores.



Em junho, no Estádio da Luz, novo triunfo robusto, desta vez por 3-0 e sobre a Bósnia-Herzegovina, com golos de Bernardo Silva, aos 44 minutos, assistido por Bruno Fernandes, que marcou o segundo, aos 77, e o terceiro, aos 90+3.



Em Reiquiavique, já com o final da temporada a pesar em alguns jogadores, Portugal sentiu muitas dificuldades perante a Islândia e, quando tudo parecia apontar para um nulo, Cristiano Ronaldo garantiu o 1-0, aos 89 minutos, no jogo em cumpriu a histórica marca de 200 jogos pela seleção portuguesa,



O Eslováquia-Portugal está agendado para as 19h45 em Lisboa, no Estádio Nacional, em Bratislava, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.