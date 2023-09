Euro2024: Roberto Martínez divulga próxima convocatória da Seleção a 6 de outubro

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as escolhas do técnico espanhol vão ser anunciadas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 12:30.



Portugal defronta a Eslováquia em 13 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (hora de Lisboa).



Segundo a FPF, o encontro do Dragão vai ter lotação esgotada, depois de todos os bilhetes disponíveis já terem sido vendidos.



Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambos com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.



Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.



Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.



Logo após Roberto Martínez divulgar os convocados para o duplo compromisso de outubro, o selecionador de sub-21, Rui Jorge, anunciará, também na Cidade do Futebol, os eleitos para os encontros com Bielorrússia (13 de outubro) e Grécia (17 de outubro), relativos ao Grupo G de qualificação para o Euro2025 daquele escalão.