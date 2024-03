Portugal defronta Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte e Malta no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Os encontros do Grupo B3 vão realizar-se em 3 e 9 de abril, 29 de maio e 4 de junho e 10 e 16 de julho, com a formação das quinas a precisar de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os play-offs.



Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 2 e 27 de julho de 2025, Portugal necessitará de ultrapassar ainda as duas eliminatórias dos play-offs, a primeira em 27 e 29 de outubro e a segunda em 27 de novembro e 3 de dezembro.