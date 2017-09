Fernando Santos anuncia quinta-feira convocados para duelos com Andorra e Suíça

Lusa 26 Set, 2017, 16:37 | Seleção Nacional

Fernando Santos vai revelar os jogadores convocados numa conferência de imprensa que está agendada para as 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento, Portugal desloca-se a Andorra, a 07 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo campeonato do Mundo.



A seleção nacional ocupa o segundo posto do agrupamento, com 21 pontos, menos três que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'play-off', caso falhem o primeiro lugar.



Após a conferência de imprensa de Fernando Santos, será a vez de Rui Jorge, selecionador dos sub-21, anunciar os escolhidos para o confronto com a Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Europeu da categoria de 2019.