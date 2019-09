Fonte diz que relvado sintético "não pode servir de desculpa"

Lusa Comentários 09 Set, 2019, 16:30 | Seleção Nacional

"Não é o ideal, mas não pode causar problemas. Somos todos profissionais. Já jogámos nestas condições em Andorra e nas Ilhas Faroé e tivemos sucesso. Não pode servir de desculpa. Vamos estar preparados", afirmou José Fonte.

O central do Lille falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com lituanos, no LFF stadionas, em Vílnius.

"Tenho a certeza que vai ser um jogo difícil, frente a uma equipa que quer ganhar a Portugal. Somos uma equipa grande e isso dá muita motivação aos nossos adversários. É mais um jogo para vencer. Vamos abordá-lo de uma forma séria", referiu o jogador, de 35 anos.

José Fonte admitiu que é preciso melhorar a nível defensivo, depois de Portugal ter sofrido dois golos no triunfo frente à Sérvia (4-2), em Belgrado.

"Ninguém gosta de sofrer golos, ainda mais sendo um defesa. No futebol há erros. Se não houvesse, quase não haveria golos. Temos que ser mais fortes nas bolas paradas e não podemos ser displicentes quando estamos `em cima` do jogo", disse.

Portugal tem uma sessão de treino agendada no LFF stadionas às 17:30 (15:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.