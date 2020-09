França defronta Ucrânia antes de receber Portugal para a Liga das Nações

Os franceses vão receber os ucranianos no Stade de France, nos arredores de Paris, naquele que será o primeiro confronto entre estas duas seleções desde 2013, na qualificação para o Mundial2014.



Em 11 de outubro, em encontro da terceira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, a França recebe Portugal, naquele que será o regresso da seleção portuguesa ao palco em que, no ano de 2016, conquistou o Campeonato da Europa.



Neste momento, Portugal e França partilham a liderança do agrupamento da Liga A, com seis pontos, embora a equipa lusa tenha vantagem nos golos marcados.



Além de serem rivais na Liga das Nações, gauleses e portugueses vão também encontrar-se no Grupo F da fase final do Euro2020, que foi adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19.



A Alemanha também faz parte desse agrupamento, que ficará completo com uma equipa vinda do play-off.