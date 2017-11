Francisco Neto pede superação para reduzir favoritismo da Itália

Lusa 27 Nov, 2017, 15:20 | Seleção Nacional

"Se olharmos na teoria, sim (elas são favoritas), mas por aquilo que Portugal tem feito nos últimos tempos, temos de reduzir esse espaço e favoritismo. Temos sido competentes e temos que ter capacidade para que esse favoritismo não se note dentro de campo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao encontro de terça-feira, Francisco Neto sublinhou que o jogo diante das transalpinas será "completamente distinto" do que opôs Portugal à Moldávia, apelando "à superação e à concentração" das suas atletas para somar pontos.

Depois da vitória (8-0) esmagadora imposta à Moldova, o selecionador tem noção que terá pela frente um Itália habituada a jogar em outros patamares e referiu os seus pontos fortes.

"Além de ser uma equipa muito experiente, estão com muita frequência ao mais alto nível. Tecnicamente, é muito forte em todos os setores e fisicamente também. Conseguem ter uma grande intensidade durante o jogo todo", apontou.

A central Mónica Mendes partilha o balneário de Brescia com sete italianas que estarão presentes no Estoril, contudo o selecionador não garantiu que a defesa seja lançada de início, apesar da vantagem que possa ter.

"Conhecimento das jogadoras é sempre bom, mas a Itália vale pelo seu coletivo. (Colocar a Mónica) não sei se é uma carta que eu irei lançar. As nossas jogadoras têm treinado bem, estão aptas para aquilo que a Itália é capaz de fazer, seja a Mónica ou outra tem que ir lá para dentro preparada", terminou.

Por seu lado, a avançada Carolina Mendes, que também joga em Itália, mas ao serviço da Atalanta, partilhou das palavras do selecionador, reforçando a ideia de alcançar o triunfo.

"É uma seleção muito forte e costuma estar presente nas fases finais de Europeus e Mundiais. Vais ser um jogo bastante difícil, mas vamos tentar vencer", salientou.

Na terça-feira, Portugal defronta a Itália no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num embate do Grupo 6 europeu de apuramento para o Mundial2018 com início marcado para as 17:00.

Na classificação do Grupo 6, Portugal segue no terceiro lugar, com três pontos, em dois encontros, enquanto a Itália está em segundo, com nove pontos, em três jogos, o mesmo registo da líder Bélgica, que venceu em Portugal por 1-0, a 24 de outubro.