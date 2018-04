Francisco Neto quer que Portugal imponha o seu jogo frente à Bélgica

Lusa Comentários 05 Abr, 2018, 21:28 | Seleção Nacional

"Temos de estar preparados para tudo e para impor o nosso jogo, tê-lo consolidado, consistente, e criar o máximo de problemas à Bélgica", disse Francisco Neto, para quem as jogadoras portuguesas "estão habituados a grandes palcos" e que isso "vai servir para se superarem".



Sobre a seleção belga, Francisco Neto disse tratar-se de uma equipa com "bons valores individuais", mas que "vale, sobretudo, pelo coletivo", e revelou que o objetivo da seleção lusa é justamente "anular esse coletivo para que as individualidades não possam sobressair".



"Dos jogos que observámos, incluindo o jogo de preparação em Penafiel, vimos que a Bélgica sempre se ajustou aos adversários e que tem um estilo de jogo que cria muitos problemas. Tem algumas referências individuais, sobretudo no meio-campo, mas não é uma equipa que cria muitos espaços ou que assuma o jogo", disse o selecionador luso sobre o adversário que a 'equipa das quinas' defronta esta sexta-feira, em Lovaina, a partir das 18:30, em jogo que será apitado pela juíza suíça Esther Staubli.



A seleção portuguesa já disputou três jogos no grupo 6 de qualificação para o Mundial de 2019, tendo somado duas derrotas, ambas por 1-0 e em casa, frente à Bélgica e à Itália, e uma vitória perante a Moldávia, por 8-0.



A equipa orientada por Francisco Neto encontra-se no terceiro lugar do grupo, com três pontos conquistados, enquanto as belgas seguem no segundo, com nove, depois de terem vencido os jogos com a Moldávia por 12-0, com Portugal, por 1-0, e com a Roménia, por 3-2, enquanto a Itália lidera o agrupamento com 12 pontos, tendo mais um jogo disputado.