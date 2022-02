Futebol. Carolina Mendes prevê dificuldades na Algarve Cup

”, afirmou a jogadora, aos jornalistas, antes do primeiro apronto, na Cidade do Futebol.A equipa das quinas inicia a competição na quarta-feira, às 18h30, frente à congénere norueguesa, no Estádio Municipal de Lagos, enfrentando, quatro dias depois, a equipa sueca, a partir das 17h15, desta feita no Estádio Algarve, na fase inicial da Algarve Cup.”, assegurou a experiente dianteira, do Sporting de Braga, que soma 102 internacionalizações e 22 golos na seleção feminina.Desde novembro que o conjunto comandado pelo selecionador Francisco Neto não se concentrava e, portanto, a prova serve de “” para os encontros de apuramento para o Campeonato do Mundo, em abril, diante de Alemanha e Bulgária.”, realçou a atleta.A 28.ª edição da Algarve Cup conta com um novo formato, de apenas cinco seleções – Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Suécia -, no qual cada uma disputa dois jogos e qualifica-se para a final ou para uma "poule", de três equipas, que atribui as restantes classificações do torneio, a realizar-se de 16 a 23 de fevereiro, em território algarvio.”, reforçou a jogadora, de 34 anos, a mais velha das 23 atletas convocadas.Carolina Mendes vive um bom momento de forma ao serviço da formação bracarense, o que implica a possibilidade de poder contribuir mais no espaço de seleção, entendeu a atleta, que também vê “uma força extra” na presença de público luso nos recintos.

A comitiva viajou rumo ao Algarve num dia em que houve uma alteração na convocatória, com a entrada de Joana Martins, do Sporting, para o lugar da colega de equipa Andreia Jacinto, que se encontra lesionada.