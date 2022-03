Futebolistas convocados para o "play-off" do Mundial2022

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico divulgou a lista de jogadores para o duelo com a Turquia, em 24 de março, no Estádio do Dragão.

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes, Diogo Costa;

Defesas: Cédric Soares, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Danilo Pereira, José Fonte, Gonçalo Inácio, Raphael Guerreiro, Nuno Mendes;

Médios: William Carvalho, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otávio;

Avançados: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Jota, André Silva, João Félix, Rafael Leão.





O encontro com a Turquia realiza-se em 24 de março, pelas 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto, que, em caso de triunfo luso, será também palco da final do "play-off", face a Itália ou Macedónia do Norte, em 29 de março, também às 19h45.



Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial de 2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no Campeonato do Mundo de 1998, disputado em França.





Selecionador confiante





"É o momento para ganhar e estarmos presentes no campeonato do mundo. É o foco total de todos nós e do povo. Não há muito mais conversa. Tudo o resto é menos importante", começou por afirmar o selecionador nacional, em conferência de imprensa, após divulgar os convocados para o encontro com a Turquia, em 24 de março, e, em caso de triunfo sobre os turcos, para a final do caminho C do "play-off", em 29 de março.



Fernando Santos manifestou-se convicto da presença de Portugal no Mundial2022, que vai ser disputado no Qatar, e reforçou que "o que importa neste momento é o presente, que é jogar uma meia-final e vencer, e depois jogar uma final e vencer", tendo relativizado as consequências imediatas de uma possível eliminação no "play-off".



Em novembro do ano passado, após a derrota com a Sérvia, que impediu Portugal de se qualificar diretamente para o Mundial2022, Fernando Santos admitiu que, caso a seleção nacional não se apurasse no "play-off", deixaria o cargo de selecionador.



Por outro lado, o técnico assumiu que, "jogando em casa, naturalmente que Portugal é favorito", embora deixando um alerta para o duelo com a Turquia, no Estádio do Dragão, no Porto.



"O favoritismo vamos ter de mostrar em campo. A Turquia tem bastante qualidade individual e coletiva. É uma equipa bastante agressiva, que tende a partir o jogo. Conhecemos bem a Turquia e sabemos bem o que querem, mas também sabemos da nossa qualidade. Vamos ter respeito pela Turquia, mas não podemos ter medo ou entrar em stress. Temos de confiar em nós e saber o que temos de fazer. Se respeitarmos o adversário, estaremos mais perto da vitória. O talento por si só não ganha jogos", vincou.