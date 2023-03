Futsal. Portugal está no Europeu sub-19

Diogo Silva esteve em destaque no encontro, ao apontar três golos, com Bruno Maior e Pedro Santos a "bisarem" e Lúcio Rocha e Andriy Dzyalochynskyy a fazerem os restantes golos de Portugal, que já tinha garantido, na sexta-feira, após a vitória sobre o Kosovo (7-4), uma vaga no Campeonato da Europa, que vai decorrer em setembro, na Croácia.Isto, depois de um triunfo folgado dos jovens lusos, também por 9-0, sobre a Bielorrússia no primeiro jogo do apuramento, com Portugal a fechar esta fase com o pleno de vitórias e correspondentes nove pontos.", afirmou o selecionador português, José Luís Mendes, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).", atirou José Luís Mendes, recordando a final perdida para a Espanha na última edição do torneio, em 2022.A fase final do Campeonato da Europa vai ser disputada entre 3 e 10 de setembro na Croácia, na cidade de Porec.