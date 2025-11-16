Goleada à Arménia. Portugal apurado para o Mundial de 2026

Portugal dominava em toda a linha e cedo marcou. Bruno Fernandes bateu um livre em direção à baliza e o guarda-redes, a meias com o poste, impediu o golo. Na recarga, Renato Veiga empurrou de cabeça para o 1-0 à passagem do minuto 7.





(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

Contra a corrente do jogo, e ao minuto 18, a Arménia empatou por intermédio Spertsyan. Ranos entrou pela direita do ataque e endossou para o médio arménio que se antecipou a Nélson Semedo e encostou para o fundo da baliza de um desamparado Diogo Costa.





(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

Perto da meia hora de jogo, Portugal adiantou-se, de novo, no marcador. Gonçalo Ramos aproveitou um erro defensivo da Arménia, contornou o guarda-redes e assinou o 2-1.





(Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa)

Nos descontos da primeira parte, penálti para Portugal por falta sobre Rúben Dias. Bruno Fernandes converteu na perfeição. 5-1 para Portugal numa primeira parte quase exímia, não fosse o golo sofrido.





(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

Rafael Leão testava a atenção do guarda-redes Avagyan da Arménia que defendeu um remate do jogador do AC Milão. Ao minuto 51, Bruno Fernandes também bisava. Lance bem trabalhado entre o médio e Gonçalo Ramos. O avançado tirou um adversário do caminho e serviu o médio do Manchester United, que rematou forte e rasteiro para o 6-1.





(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

João Neves não quis ficar atrás de Bruno Fernandes e também fez um hat-trick. Canto do médio do Manchester United, insistência por parte de Renato Veiga e o médio, já em desequilíbrio, atirou para o oitavo golo de Portugal e o terceiro da conta pessoal.





(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

Nos descontos da partida, Portugal finalmente marcava o nono golo por intermédio de Francisco Conceição. Forbs deixou para João Félix, que serviu o jogador da Juventus. O extremo ajeitou bem a bola e rematou colocado para o 9-1.





(Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa) (Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa)

Sem o castigado Cristiano Ronaldo, Portugal adiantou-se por Renato Veiga (7 minutos), mas os arménios empataram através de Eduard Spertsyan (18), antes de Gonçalo Ramos (28), João Neves (30, 41 e 81), Bruno Fernandes (45+3, 51 e 72, o primeiro e o último de penálti) e Francisco Conceição (90+2) fixarem o resultado, que permitiu à seleção nacional confirmar a liderança do grupo e a passagem para o Campeonato do Mundo de 2026.Com casa praticamente cheia no Estádio do Dragão, no Porto, e num encontro de sentido único, Portugal teve a primeira investida através de um cruzamento de Bernardo Silva e Bruno Fernandes viu o remate ser bloqueado. Na recarga, Rafael Leão acertou noutro defesa e Nélson Semedo atirou enrolado, para fora.Na resposta, Gonçalo Ramos teve o 2-1 nos pés. Bela arrancada de Rafael Leão pela esquerda que fez um cruzamento para Gonçalo Ramos rematar na passada, mas o guarda-redes da Arménia efetuou uma belíssima defesa.Ainda a Arménia não tinha recuperado do golo de Portugal e a seleção nacional marcava o terceiro. Recuperação alta da equipa das quinas, bola bem trabalhada à entrada da área, com triangulação entre Semedo, Vitinha e Bruno Fernandes, com o médio do Manchester a deixar para João Neves rematar de primeira, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Avagyan da Arménia.Perto do intervalo, registo para um grande golo de João Neves. O médio do PSG executou um livre direto na perfeição. A bola ainda bateu na barra antes de entrar. Estava feito o 4-1 para Portugal.Na segunda parte a toada da partida mantinha-se com domínio de Portugal, e a história conta-se pelos golos da seleção nacional.Pouco depois, Roberto Martínez mexeu na equipa e proporcionou a estreia de Carlos Forbs, com a camisola 7 na ausência de Cristiano Ronaldo, e a entrada de Francisco Conçeição para os lugares de Bernardo Silva e Rafael Leão. Pouco depois Vitinha cedia o lugar a João Félix.Mas antes Vitinha e Francisco Conceição estiveram perto do sétimo golo de Portugal. O jogador da Juventuss recebeu sobre a meia-direita, puxou para dentro e atirou para defesa de Avagyan. O médio do PSG, após um mau alívio da defensiva arménia, atirou ao lado.Ao minuto 72, nova grande penalidade para a seleção nacional. Falta cometida sobre o estreante Carlos Forbs. Bruno Fernandes tomou a si a responsabilidade da marcação do castigo máximo e enganou de novo o guarda-redes da Arménia Avagyan. Hat-trick para o médio português.Roberto Martínez operava novas substituições. Entraram Matheus Nunes e Rúben Neves para os lugares de Rúben Dias e Cancelo.Bruno Fernandes quase marcava um póquer. Tentativa de canto direto do médio português, mas o guarda-redes arménio afastou com alguma dificuldade.Perto do final, João Félix teve nos pés o nono de Portugal. Que perdida do jogador do Al Nassr. Sozinho frente ao guarda-redes arménio picou a bola por cima da trave. Félix podia ter endossado a bola a Bruno Fernandes que estava isolado para o golo.Mas, antes, Francisco Conceição ficou, também ele, à beira do nono golo de Portugal. O extremo tirou um adversário do caminho e rematou muito por cima da trave.Depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, Portugal vai participar pela nona vez num Mundial, e sétima consecutiva, sendo que o melhor desempenho remonta precisamente à primeira presença, em Inglaterra, quando terminou no terceiro lugar.