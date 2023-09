Golo de Bruno Fernandes dá folga a Portugal no apuramento

Jogo difícil e de paciência em Bratislava. Portugal sentiu algumas dificuldades iniciais perante um adversário que se impunha a meio-campo na posse de bola. Depois, a Seleção Nacional foi ganhando espaços e delineou boas jogadas perto da área eslovaca, sem, contudo, criar lances de verdadeiro perigo.Já se pensava no intervalo quando a Eslováquia esteve bem perto de marcar num remate que bateu no poste esquerdo de Diogo Costa. Na jogada seguinte, Portugal chega ao golo, aos 43', numa iniciativa do aniversariante Bruno Fernandes, que entrou pela direita na área adversária e rematou cruzado com êxito.





Um golo que surgiu na melhor altura, mesmo antes do intervalo e que tem sempre o seu efeito psicológico, sempre diferente, para quem marca e para quem sofre numa partida que ameaçava ficar a zero no descanso.









Portugal vence assim o seu quinto jogo consecutivo nas cinco jornadas do Grupo J, o que é inédito no historial da Seleção numa qualificação de um Europeu. Na segunda parte, a irreverência da Eslováquia foi ainda maior, mas foi Portugal que teve mais perto do segundo golo.





Portugal soma 15 pontos e lidera agora mais folgado este Grupo J. Na segunda-feira, novo teste no Algarve frente ao Luxemburgo, sem Ronaldo por ter visto o cartão amarelo, e, em caso de vitória, Portugal tem mesmo o apuramento "na mão" para o Europeu 2024.