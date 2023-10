Halil Umut Meler arbitra o Bósnia-Portugal

Halil Umut Meler, de 37 anos e internacional desde 2017, vai dirigir o embate entre a equipa das quinas e a seleção bósnia, da oitava e antepenúltima ronda da poule, à qual Portugal pode chegar já com o apuramento assegurado.



Já esta época, o árbitro turco dirigiu a vitória do Salzburgo no terreno do Benfica, campeão nacional, por 2-0, num encontro da primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões que ficou marcado pela expulsão do central António Silva, com cartão vermelho direto, aos 13 minutos.



Antes, Umut Meler arbitrou as visitas do Sporting a Manchester City (0-0, na "Champions" de 2021/22) e Juventus (derrota por 1-0, na Liga Europa 2022/23), a receção do Benfica ao Club Brugge (vitória por 5-1, nos "oitavos" da Liga dos Campeões 2022/23) e do Vitória de Guimarães ao Ventspils (triunfo por 6-0, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa 2019/20).



No encontro marcado para segunda-feira, às 19h45 em Lisboa, o árbitro turco vai contar com os compatriotas Mustafa Emre Eyisoy e Kerem Ersoy como assistentes.