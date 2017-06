Hélio Sousa revela lista final de convocados para o Europeu de sub-19

Lusa 25 Jun, 2017, 21:59 | Seleção Nacional

Em relação à lista inicial de convocados saíram Luís Maximiano, guarda-redes do Sporting que já havia abandonado os trabalhos devido a lesão, os defesas Alexandre Pinto (Vitória de Guimarães) e Hélder Balde (Benfica), o médio André Sousa (Vitória de Setúbal) e o avançado Madi Queta (FC Porto).



Portugal estreia-se frente à seleção anfitriã, a 02 de julho, defronta a República Checa três dias depois, a 05, e encerra a fase de grupos com a Suécia, a 08.



Para marcar presença na fase final, a equipa das 'quinas' passou duas fases de qualificação, tendo na primeira perdido por 1-0 diante da Bulgária, anfitriã do torneio, empatado 1-1 com a Bielorrússia e batido a Dinamarca por 2-2.



Na Ronda de Elite, a seleção portuguesa triunfou diante da Croácia por 2-1, perdeu com a Turquia pelo mesmo resultado e 'carimbou' a qualificação diante da Polónia, derrotada por 3-1.



Lista dos 18 convocados:



Guarda-redes: Daniel Figueira (Vitória de Guimarães) e Diogo Costa (FC Porto).



Defesas: Abdu Conte (Sporting), Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), João Queirós (Sporting de Braga) e Diogo Dalot (FC Porto).



- Médios: Bruno Paz (Sporting), Domingos Quina (West Ham, Ing), Florentino (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting) e Rui Pires (FC Porto).



Avançados: João Filipe (Benfica), José Gomes (Benfica), Mesaque Dju (Benfica), Rafael Leão (Sporting) e Rui Pedro (FC Porto).