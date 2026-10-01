Jesus sobre Ronaldo. Haverá "tempo para falar sobre isso"





“Depois vou para o Dragão e é focar-nos no jogo do Dragão. E depois de certeza que a gente tem tempo para falar sobre isso”, declarou.



O selecionador garantiu que “neste momento” esse é um assunto encerrado. Telejornal | 1 de outubro de 2026



Sobre se o jogo de hoje pode catapultar Portugal para os quartos-de-final, o selecionador afirmou que a partida “não dá garantias de nada”.



Questionado pela RTP sobre se teria feito alguma coisa diferente nos últimos dias, Jorge Jesus respondeu que “o importante agora, e hoje é dia de jogo, é focar no jogo”.“Depois vou para o Dragão e é focar-nos no jogo do Dragão.”, declarou.O selecionador garantiu queSobre se o jogo de hoje pode catapultar Portugal para os quartos-de-final, o selecionador afirmou que a partida “não dá garantias de nada”.

Jesus revelou ainda o 11 de Portugal para esta quinta-feira: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Vitinha, Rafael Leão, Pedro Neto e Gonçalo Ramos.





Questionado sobre o que pretende com as alterações, o selecionador respondeu que "quando tens jogadores com qualidade e tens mais que uma opção, não há hipótese".





"Tens uma equipa que joga um jogo, dois jogos. Ao terceiro jogo, os jogadores que jogaram os dois primeiros vai ser complicado, principalmente se forem avançados. Se forem defesas é mais fácil".





"Então nós lançámos quatro jogadores novos, mais frescos", acrescentou.