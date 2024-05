João Gomes ansioso pela estreia na seleção

Portugal recebe a seleção dos Balcãs às 19h30 de quinta‐feira, em Guimarães, na primeira mão da eliminatória que decide o acesso à fase final da prova, e o lateral direito do Sporting assumiu sentir‐se bem integrado no grupo às ordens do selecionador Paulo Jorge Pereira, focado em apurar‐se para um Mundial pela terceira vez consecutiva.



“Estamos agora a trabalhar e tenho‐me integrado bem no grupo. Este vai ser também o meu primeiro jogo oficial pela seleção. Sinto‐me feliz por estar cá e por ajudar a equipa a conseguir a qualificação. Sinto um bocadinho de ansiedade, mas é um desejo que tenho há algum tempo e espero corresponder às expetativas”, disse, ao perspetivar o duelo no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense.



Natural de Águas Santas, no concelho da Maia, o jogador disse ainda que “é um gosto” trabalhar com jogadores que sempre admirou, com movimentos que tentava imitar desde que competia na formação do Águas Santas, quando via muitos dos jogos da equipa sénior.



Substituto do colega de equipa Kiko Costa, um dos três jogadores convocados para o play‐off que falhou a concentração para o jogo de Guimarães, a par do irmão Martim Costa e do guarda‐redes Diogo Rêma, João Gomes considerou que vencer a primeira mão é “muito importante”, para deixar a seleção com “boas sensações” para o segundo jogo, na cidade bósnia de Tuzla, no domingo.



“Para além de querermos ganhar, queremos boas sensações e conseguir uma boa vitória, também para as pessoas que vêm cá ver, também para irmos melhores para a Bósnia‐Herzegovina. Vamos querer sempre mais um golo de vantagem”, frisou o atleta de 21 anos.



Portugal disputa a primeira mão com a Bósnia‐Herzegovina às 19h30 de quinta‐feira, em Guimarães, e a segunda no domingo, em Tuzla, às 16h00 de Lisboa, no play‐off de acesso ao Mundial2025, que vai decorrer na Croácia, na Dinamarca e na Noruega, entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro, com 32 seleções.