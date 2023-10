João Neves é o segundo estreante da "era" Roberto Martínez

O futebolista João Neves, do Benfica, tornou-se hoje no segundo estreante da 'era' Roberto Martínez, ao ser suplente utilizado no jogo Bósnia-Herzegovina-Portugal, em Zenica, para a oitava jornada do Grupo J de qualificação do Euro2024.

O médio algarvio, de apenas 19 anos, sucede ao defesa central Gonçalo Inácio, o primeiro estreante de Martínez no jogo de arranque da qualificação, contra o Lienchestein, que terminou com a vitória dos lusos por 4-0, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A cumprir a segunda temporada na equipa principal do campeão nacional português, João Neves foi estreia absoluta em convocatórias da equipa principal das 'quinas', com o selecionador Roberto Martínez a lançar hoje o médio centro no Estádio Bilino Polje, em Zenica, aos 85 minutos, para o lugar de Otávio.



Esta época, João Neves leva 11 jogos pelos 'encarnados', oito dos quais a titular, depois de na temporada passada ter somado 20, em que apontou um golo e um passe para golo.



O guarda-redes José Sá e o defesa Toti Gomes são os dois jogadores do atual lote de convocados que ainda procuram somar a primeira internacionalização.