Jokanovic atribui favoritismo a Portugal frente à Sérvia

O jogo conta para a 2.ª jornada do Grupo B, da fase de qualificação para o Europeu’2020.



Aos 50 anos Jokanovic leva metade da sua existência em Portugal. Esta noite vai ter Portugal no coração mas o sangue pede outro resultado.



Reflete sobre as forças em ação e diz, ao jornalista Fernando Eurico, que Portugal é favorito mas precisa de ter mais equipa.



O empate de sexta-feira no Portugal-Ucrânia deixa a formação das quinas mais pressionada, no entanto Jokanovic lembra que o segundo lugar vai ser discutido entre Ucrânia e Sérvia daí que seja necessário tirar pontos à melhor equipa do grupo.



Jokanovic aplaude o regresso de Cristiano Ronaldo à formação portuguesa mas acrescenta a ideia de que Portugal tem outros craques que garantem o futuro imediato.



A Sérvia vive muito de Luka Jovic jogador que o Benfica tem emprestado ao Eintrach de Frankfurt. É uma estrela em ascensão e fez bem em querer jogar com mais regularidade.



Quatro anos depois Portugal volta a receber a Sérvia no Estádio da Luz. No ultimo encontro registou-se vitória lusa por 2-1. Portugal nunca perdeu qualquer duelo com a Sérvia, soma duas vitórias, nos últimos dois jogos, e dois empates.



Apita o jogo na Luz a partir das 19h45 o polaco Szimon Marcinaik, com relato na Antena 1 e transmissão televisiva na RTP 1.



Depois de um empate com a Ucrânia a seleção procura a primeira vitória na qualificação perante a sérvia que inicia o apuramento em Lisboa.



Começou a sua carreira de futebolista nos anos 80 do século passado na Sérvia tendo representado as equipas do Zemun, Spartak Subotica e Fk Kikinda



Na década seguinte Pedrag Jokanovic jogou no Marítimo, Nacional e União da Madeira e treinou os dois primeiros clubes.