Jorge Braz vê Eslovénia como excelente adversário para preparar Mundial de futsal

"Temos a tendência para achar que a Eslovénia aposta muito no jogo físico e na defesa individual agressiva, mas é uma equipa segura, que não corre riscos e que sente muito confortável sem bola. Com bola sabem muito bem o que fazer, estamos a falar de uma seleção que está quase sempre nas fases finais dos Europeus, onde cria grandes dificuldades às equipas com as quais joga. É um excelente adversário para testar, afinar e relembrar a nossa identidade”, disse Jorge Braz, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Com a seleção nacional, campeã mundial e bicampeã europeia em título, a preparar fase final do Mundial2024, agendado para setembro, Jorge Braz afirmou que serão excelentes testes.



“Temos de nos adaptar a estas características, é uma equipa muito direta e objetiva, tentam sempre simplificar os processos. Isso cria sempre problemas. Passarmos por estas experiências, sobretudo num momento destes, será excelente", frisou.



O selecionador falou ainda sobre o leque alargado de opções para a lista final para o Mundial 2024, que decorrerá no Uzbequistão, considerando que as "dores de cabeça" são positivas.



“Se há uns anos fazer uma pré-convocatória de 25 jogadores era algo fácil, eu digo que neste momento muitos ficam de fora com capacidade para participar numa grande competição. São indicadores muito bons para o futsal português. Ter dores de cabeça é positivo e deixa-nos orgulhos pelo trabalho feito e pelo caminho que ainda temos a percorrer para cimentar a nossa posição no futsal mundial", considerou.



Os dois jogos de Portugal com a Eslovénia estão agendados para quinta-feira e sábado, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.