Jorge Jesus: Exibição "é mais importante do que tudo o resto"

, assinalando apenas o desempenho, a “maturidade” e as boas ideias da equipa portuguesa.O selecionador nacional reconheceu as melhorias da equipa face aos últimos dois jogos sob sua orientação., afirmou na zona de entrevistas rápidas.Para além da vitória por 4-2 em Copenhaga, o técnico destacou a capacidade defensiva da seleção nacional perante uma Dinamarca difícil de parar.Na conferência de imprensa, deixou claro quena sequência de algumas dinâmicas que já vão sendo interiorizadas pelos jogadores nos treinos, considerou o treinador.Ainda assim,, como já tinha explicado em ocasiões anteriores.No final da partida, o selecionador de Portugal aproximou-se dos adeptos nas bancadas. Em declarações à imprensa, aproveitou para lhes dedicar um agradecimento especial:Apesar da polémica em torno de Cristiano Ronaldo, que marcou o estágio da equipa lusa, Jorge Jesus não prevê dificuldades de concentração e preparação para o próximo duelo, no Estádio do Dragão.