Seleção Nacional
Liga das Nacões
Jorge Jesus: Exibição "é mais importante do que tudo o resto"
A seleção portuguesa de futebol venceu a Dinamarca por 4-2, para a Liga das Nações, debaixo de tensão acrescida, após a saída de Cristiano Ronaldo do estágio em Copenhaga. No final, o selecionador escolheu falar da equipa.
Sobre um possível regresso de Cristiano Ronaldo à seleção nacional, Jorge Jesus preferiu não responder, assinalando apenas o desempenho, a “maturidade” e as boas ideias da equipa portuguesa.
O selecionador nacional reconheceu as melhorias da equipa face aos últimos dois jogos sob sua orientação.
“Tenho um grupo que acredita na minha ideia. (…) Se isso é ter um grupo na mão, então eu tenho”, afirmou na zona de entrevistas rápidas.
Para além da vitória por 4-2 em Copenhaga, o técnico destacou a capacidade defensiva da seleção nacional perante uma Dinamarca difícil de parar.
Na conferência de imprensa, deixou claro que a exibição de grande nível é “mais importante do que tudo o resto que aconteceu”.
“Na minha opinião, dos três, este foi o melhor jogo”, na sequência de algumas dinâmicas que já vão sendo interiorizadas pelos jogadores nos treinos, considerou o treinador.
Ainda assim, Jorge Jesus não se demove da ideia de que há jogadores com diferentes estatutos, mas realça que as regras são aplicadas a todos os jogadores, como já tinha explicado em ocasiões anteriores.
No final da partida, o selecionador de Portugal aproximou-se dos adeptos nas bancadas. Em declarações à imprensa, aproveitou para lhes dedicar um agradecimento especial: “Quando és emigrante, és mais português. Tem mais sentimento (…) e eu sei dar valor a isso”.
Apesar da polémica em torno de Cristiano Ronaldo, que marcou o estágio da equipa lusa, Jorge Jesus não prevê dificuldades de concentração e preparação para o próximo duelo, no Estádio do Dragão.
O selecionador nacional reconheceu as melhorias da equipa face aos últimos dois jogos sob sua orientação.
“Tenho um grupo que acredita na minha ideia. (…) Se isso é ter um grupo na mão, então eu tenho”, afirmou na zona de entrevistas rápidas.
Para além da vitória por 4-2 em Copenhaga, o técnico destacou a capacidade defensiva da seleção nacional perante uma Dinamarca difícil de parar.
Na conferência de imprensa, deixou claro que a exibição de grande nível é “mais importante do que tudo o resto que aconteceu”.
“Na minha opinião, dos três, este foi o melhor jogo”, na sequência de algumas dinâmicas que já vão sendo interiorizadas pelos jogadores nos treinos, considerou o treinador.
Ainda assim, Jorge Jesus não se demove da ideia de que há jogadores com diferentes estatutos, mas realça que as regras são aplicadas a todos os jogadores, como já tinha explicado em ocasiões anteriores.
No final da partida, o selecionador de Portugal aproximou-se dos adeptos nas bancadas. Em declarações à imprensa, aproveitou para lhes dedicar um agradecimento especial: “Quando és emigrante, és mais português. Tem mais sentimento (…) e eu sei dar valor a isso”.
Apesar da polémica em torno de Cristiano Ronaldo, que marcou o estágio da equipa lusa, Jorge Jesus não prevê dificuldades de concentração e preparação para o próximo duelo, no Estádio do Dragão.