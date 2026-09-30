Jorge Jesus: "Nenhum grande jogador iria gostar" de não ser opção

Jorge Jesus: "Nenhum grande jogador iria gostar" de não ser opção

Em entrevista exclusiva à RTP, Jorge Jesus voltou a comentar o caso Cristiano Ronaldo, ainda antes de este se ter ausentado novamente do estádio onde a equipa se preparava para iniciar o treino.

Nicole Russo - RTP / Adicionar como fonte informativa
Liselotte Sabroe - EPA

VER MAIS
“Achei que não era o momento ideal” para colocar Cristiano Ronaldo, voltou a referir o selecionador nacional sobre a gestão da equipa no encontro com a Noruega, no último domingo.

A decisão correspondeu à garantia feita anteriormente ao capitão de que não seria titular nos jogos de Oslo e Copenhaga.

Jorge Jesus explicou que resolveu a questão, numa conversa com o jogador, na terça-feira à noite. 

O desentendimento parece ganhar, agora, um novo capítulo.

Sobre a equipa que entrará em campo frente à Dinamarca, Jesus adiantou que possíveis alterações na linha defensiva vão depender do que acontecer no treino. João Félix, no entanto, deverá ficar fora das opções do técnico.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB