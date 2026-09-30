Jorge Jesus: "Nenhum grande jogador iria gostar" de não ser opção





O desentendimento parece ganhar, agora, um novo capítulo.



Sobre a equipa que entrará em campo frente à Dinamarca, Jesus adiantou que possíveis alterações na linha defensiva vão depender do que acontecer no treino. João Félix, no entanto, deverá ficar fora das opções do técnico.



“Achei que não era o momento ideal” para colocar Cristiano Ronaldo, voltou a referir o selecionador nacional sobre a gestão da equipa no encontro com a Noruega, no último domingo.Jorge Jesus explicou que resolveu a questão, numa conversa com o jogador, na terça-feira à noite.