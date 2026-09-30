Seleção Nacional
Liga das Nacões
Jorge Jesus: "Nenhum grande jogador iria gostar" de não ser opção
Em entrevista exclusiva à RTP, Jorge Jesus voltou a comentar o caso Cristiano Ronaldo, ainda antes de este se ter ausentado novamente do estádio onde a equipa se preparava para iniciar o treino.
“Achei que não era o momento ideal” para colocar Cristiano Ronaldo, voltou a referir o selecionador nacional sobre a gestão da equipa no encontro com a Noruega, no último domingo.
A decisão correspondeu à garantia feita anteriormente ao capitão de que não seria titular nos jogos de Oslo e Copenhaga.
Jorge Jesus explicou que resolveu a questão, numa conversa com o jogador, na terça-feira à noite.
A decisão correspondeu à garantia feita anteriormente ao capitão de que não seria titular nos jogos de Oslo e Copenhaga.
Jorge Jesus explicou que resolveu a questão, numa conversa com o jogador, na terça-feira à noite.
O desentendimento parece ganhar, agora, um novo capítulo.
Sobre a equipa que entrará em campo frente à Dinamarca, Jesus adiantou que possíveis alterações na linha defensiva vão depender do que acontecer no treino. João Félix, no entanto, deverá ficar fora das opções do técnico.
Sobre a equipa que entrará em campo frente à Dinamarca, Jesus adiantou que possíveis alterações na linha defensiva vão depender do que acontecer no treino. João Félix, no entanto, deverá ficar fora das opções do técnico.
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