Lagisquet gostou do ensaio com a Irlanda

Os "lobos" realizaram um treino conjunto com a Irlanda, seleção que lidera o ranking mundial da World Rubgy e encontra-se a estagiar para o Mundial de França2023 numa unidade hoteleira no concelho de Loulé.De acordo com a mesma fonte, a resposta dos jogadores a um “nível de intensidade e velocidade” próprios de uma seleção como a irlandesa foi “muito positiva” e deixou a equipa técnica liderada por Patrice Lagisquet “muito satisfeita”.O treino foi “dividido por setores”, com os avançados das duas equipas e os jogadores das linhas de três quartos a trabalharem separadamente e com “muita intervenção das equipas técnicas” de ambas as seleções.Não houve, também, registo de lesões na sessão de treino integrada na preparação para o Mundial de França2023 para ambos os conjuntos.A seleção portuguesa vai jogar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, após a histórica presença na competição, em 2007, também em França.Portugal vai disputar o Grupo C, no qual enfrenta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Ilhas Fiji (8 de outubro).A Irlanda, que vai disputar a competição com o objetivo de alcançar o seu primeiro título mundial, disputa o Grupo B com Roménia (9 de setembro), Tonga (16 de setembro), África do Sul (23 de setembro) e Escócia (7 de outubro).O Mundial de França2023 decorre entre 8 de setembro e 28 de outubro.