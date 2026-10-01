Liga das Nacões
Portugal bate Dinamarca na ressaca da `deserção` de Ronaldo
Portugal venceu a Dinamarca por 4-2, em Copenhaga, somando o terceiro triunfo em três jogos na edição 2026/27 da Liga das Nações em futebol, na ressaca da ‘deserção’ de Cristiano Ronaldo.
Veja aqui os golos do encontro:
O defesa João Cancelo, depois de tabelar com Gonçalo Ramos, atirou para o fundo da baliza dinamarquesa.
Contra-ataque rápido dos dinamarqueses, com Maehle a servir Damsgaard, que com um remate em arco bateu Diogo Costa.
Gonçalo Ramos faz o 2-1. Tabela simples entre Bruno Fernandes e o avançado, que não perdoou na cara de Hermansen.
Hojlund empata e celebra à Cristiano Ronaldo.
Vitinha de cabela recoloca Portugal na frente do marcador.
João Félix selou o triunfo da seleção nacional em casa da Dinamarca.