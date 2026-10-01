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Portugal defronta Dinamarca após saída de Cristiano Ronaldo

Portugal bate Dinamarca na ressaca da `deserção` de Ronaldo

Portugal bate Dinamarca na ressaca da `deserção` de Ronaldo

Portugal venceu a Dinamarca por 4-2, em Copenhaga, somando o terceiro triunfo em três jogos na edição 2026/27 da Liga das Nações em futebol, na ressaca da ‘deserção’ de Cristiano Ronaldo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
O onze que defrontou a Noruega Foto: Sebastian Elias Uth - EPA

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Veja aqui os golos do encontro:

O defesa João Cancelo, depois de tabelar com Gonçalo Ramos, atirou para o fundo da baliza dinamarquesa.

Contra-ataque rápido dos dinamarqueses, com Maehle a servir Damsgaard, que com um remate em arco bateu Diogo Costa.

Gonçalo Ramos faz o 2-1. Tabela simples entre Bruno Fernandes e o avançado, que não perdoou na cara de Hermansen.

Hojlund empata e celebra à Cristiano Ronaldo.

Vitinha de cabela recoloca Portugal na frente do marcador.

João Félix selou o triunfo da seleção nacional em casa da Dinamarca.


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