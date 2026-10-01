Portugal bate Dinamarca na ressaca da `deserção` de Ronaldo





O defesa João Cancelo, depois de tabelar com Gonçalo Ramos, atirou para o fundo da baliza dinamarquesa.





Contra-ataque rápido dos dinamarqueses, com Maehle a servir Damsgaard, que com um remate em arco bateu Diogo Costa.





Gonçalo Ramos faz o 2-1. Tabela simples entre Bruno Fernandes e o avançado, que não perdoou na cara de Hermansen.





Hojlund empata e celebra à Cristiano Ronaldo.





Vitinha de cabela recoloca Portugal na frente do marcador.





João Félix selou o triunfo da seleção nacional em casa da Dinamarca.





Veja aqui os golos do encontro: