Liga das Nações. Dinamarca - Portugal (19h45)

O capitão da equipa das "quinas" bateu com a porta e deixou a comitiva em solo dinamarquês na quarta-feira. O diferendo surgiu na sequência de uma rutura pública com o selecionador Jorge Jesus. No jogo anterior frente à Noruega, Ronaldo não saiu do banco apesar de ter estado cerca de 30 minutos a aquecer, algo que gerou um forte mal-estar.

Pode ainda seguir o jogo entre Dinamarca e Portugal através do Youtube no canal da RTP Desporto.Após Jorge Jesus confirmar em conferência de imprensa que Gonçalo Ramos seria o titular na frente de ataque contra a Dinamarca, o avançado de 41 anos abandonou o hotel da seleção, rumando a Madrid num jato privado.