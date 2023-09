Liga das Nações. Portugal vence a Noruega e mantém objetivos

Ao passar da meia hora, Portugal viu-se a perder após um remate de longe de Frida Maanum.A reação foi quase imediata, ainda no primeiro tempo. O empate surgiu numa jogada de insistência com Andreia Jacinto a marcar.A reviravolta (2-1) neste encontro da segunda jornada surgiu na marcação de um penálti, com autoria de Carole Costa. Vantagem mantida até ao descanso.Depois, quando Portugal até atacava mais, a seleção nórdica teve duas ocasiões para marcar. Primeiro, Patrícia Morais esteve excelente na defesa ao remate da adversária, mas na segunda tentativa, pouco tempo depois, a Noruega empatou 2-2 por Elisabeth TerlandPortugal repôs a vantagem em novo penálti, por Carole Costa, perto do minuto 70.Já na parte final, a Noruega este perto do golo, mas a defesa portuguesa impediu o empate.Portugal posiciona-se em segundo lugar do Grupo A2 e mantém acesa a esperança de passar ao play-off e também a de se manter na Liga A desta Liga das Nações.





Num agrupamento em que o primeiro segue para a 'final four', o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao 'play-off' de despromoção e o quarto desce à Liga B, Portugal subiu a segundo, com três pontos, atrás da França (1-0 na Áustria), que soma seis, e à frente de norueguesas e austríacas, ambas com um.