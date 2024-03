Luís Conceição anuncia convocadas da seleção de futsal

O selecionador português Luís Conceição divulgou as 14 convocadas da seleção feminina de futsal para o torneio de Fafe de preparação para a qualificação para o Mundial2025, com Japão, Espanha e Brasil.

Portugal inicia a participação no torneio de Fafe frente ao Japão, em 16 de março, às 17h00, após o que defronta a campeã europeia Espanha, em 17 de março, às 20h00, e encerra com o Brasil, em 19 de março, também às 20h00.



Os três encontros, a disputar no Pavilhão Multiusos de Fafe, encontram-se inseridos no programa de preparação da seleção portuguesa para disputar a qualificação para o primeiro Mundial feminino de futsal, a decorrer em 2025.



As internacionais portuguesas concentram-se no próximo domingo, às 22h00, numa unidade hoteleira de Guimarães.



Lista das 14 convocadas:



- Guarda-redes: Odete Rocha (Nun'Álvares) e Ana Catarina (Benfica).



- Fixo: Joana Moreira (Novasemente Cavalinho).



- Fixos/alas: Ana Azevedo (Nun'Álvares), Inês Matos (Benfica), Fifó (Benfica) e Kika (Sporting).



- Alas: Leninha (Benfica), Carolina Rocha (Novasemente Cavalinho) e Carolina Pedreira (Marin Futsal, Esp).



- Ala/Pivô: Maria Pereira (Benfica).



- Pivôs: Angélica Alves (Benfica), Janice Silva (Benfica) e Lídia Moreira (Novasemente Cavalinho).