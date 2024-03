Martínez divulga convocados para jogos com Suécia e Eslovénia

Lista de convocados:



Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá



Defesas: João Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot, João Mário, Pepe, Rúben Dias, António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Toti Gomes, Diogo Leite, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro



Médios: Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Otávio, Matheus Nunes, Bernardo Silva



Avançados: Francisco Conceição, Jota Silva, Francisco Trincão, Bruma, João Félix, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos







A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois (26) vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.



A equipa das quinas está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.



O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.





Casos Galeno e Pedro Gonçalves





O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, afastou qualquer arrependimento por ter perdido Galeno para a seleção brasileira e assumiu que Pedro Gonçalves, entretanto lesionado, estaria entre os convocados para os particulares com Suécia e Eslovénia.



"Não me arrependo de não o ter convocado. Os jogadores precisam de querer jogar pela seleção, de ter o coração na seleção. Representar o povo português é especial. Acompanhámos o Galeno durante o último ano, mas agora temos de respeitar a sua decisão. Ele quer jogar pelo Brasil e respeitamos isso. Desejo-lhe o melhor", afirmou Roberto Martínez.



O treinador espanhol falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, após a divulgação da lista de convocados para os particulares de março, com Suécia, em Guimarães, e na Eslovénia, num grupo em que estaria Pedro Gonçalves, caso o médio do Sporting não tivesse saído lesionado do duelo de quinta-feira com a Atalanta, para a Liga Europa.



"O Pedro Gonçalves está a ter uma época espetacular, com 16 golos e 13 assistências. Teve um momento de muito azar e a lesão chega num momento muito difícil. As lesões fazem parte da vida do jogador e sei que ele vai voltar ainda mais forte. Tinha todas as condições para estar neste estágio", confessou o selecionador nacional.



Martínez destacou ainda a presença de Jota Silva, do Vitória de Guimarães, uma das grandes surpresas desta convocatória, lembrando que é um exemplo de como a porta da seleção portuguesa está "aberta para todos".



"O Jota Silva é um jogador diferente. É um jogador duro e competitivo. Está num momento muito bom e merece estar equipa. É também um exemplo para os jogadores que não passaram pelas seleções jovens, mas, mesmo assim, pode chegar à seleção principal", referiu.