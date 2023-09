Martínez lembra dificuldade em marcar golos à Eslováquia

O selecionador entende que Portugal está motivado para as dificuldades que irá encontrar nesta sexta-feira.Rúben Neves não vai ser opção para o jogo de amanhã, devidoa uma lesão, embora tenha viajado com a restante comitiva para Bratislava. Segundo o selecionador, Rúben Neves será avaliado para o jogo com o Luxemburgo, no Algarve.Em resposta às palavras de Rúben Amorim, que disse que a Seleção não serve para ajudar jogadores, numa referência à não convocatória de jogadores "leoninos" em boa forma, nomeadamente Pote e Paulinho, Roberto Martínez sublinhou que em setembro, em início de época, torna-se difícil avaliar os jogadores segundo a sua forma nos jogos oficiais.





A seguir às palavras de Bernardo Silva e do selecionador, os jogadores da Seleção efetuaram novo treino, agora na Eslováquia.



O encontro está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.



Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.



A seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, soma só vitórias. A Eslováquia é segunda classificada, com 10, e o Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.