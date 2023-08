Mundial Feminino. Ana Borges: "Não fomos coitadinhas"

Na análise ao jogo a futebolista afirmou: "Fizemos o nosso jogo, estivemos perto do nosso objetivo mas infelizmente não conseguimos, sabíamos o que tínhamos peça frente. Estivemos perto, a última ocasião foi nossa, podíamos ter continuado em competição mas demos uma grande resposta e mostrámos que não fomos nenhumas coitadinhas e que podemos jogar olhos nos olhos com qualquer seleção".Sobre uma hipotética houve falta de eficácia considerou: "Não digo que que foi falta de eficácia. Claro que a partir do momento em que as bolas não entram conta, nestas ocasiões temos de saber finalizar. Não conseguimos mas não foi por falta de querer ou de oportunidades. Jogámos olhos nos olhos com a número um do ranking e podíamos tê-las deixado de fora".A propósito do que foi dito ao intervalo revelou: "Continuar o trabalho que estávamos a fazer na primeira parte, sabendo que elas iam entrar mais fortes e à procura de outro resultado. Conseguimos manter-nos e a última ocasião é nossa. Os portugueses devem estar orgulhos e temos um orgulho enorme em ser portuguesas. Foi um poste de distância, mostrámos aquilo que somos".