Mundial Feminino. Ana Capeta: "Merecíamos mais"

A futebolista falou do sentimento que invadiu a equipa após o jogo: "Podíamos ter criado mais oportunidades, mas merecíamos mais hoje, sinceramente. Se entrarmos no jogo a pensar que do outro é que estão as melhores do mundo, nós próprias vamos ser o nosso maior obstáculo. Como vimos hoje, temos de pensar grande, é isso que temos de fazer. Durante os 90 minutos, fomos a melhor equipa em campo, sem dúvida."



Sobre o que a equipa falou no final do jogo revelou: "Foi celebrar toda a gente, pela oportunidade de estar aqui neste Mundial, pelo apoio incondicional dos portugueses em campo. Sou grata a todas".



À pergunta o que é maior, o amargo de boca pela bola ao poste ou o orgulho pelo Mundial? Respondeu: "O orgulho fica sempre. Dessa bola ninguém se vai lembrar amanhã. O orgulho que sinto por toda a equipa e que sentimos umas pelas outras vai sempre permanecer".