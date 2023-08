Mundial feminino. Francisco Neto fala em orgulho

Francisco Neto fez assim a análise ao jogo: "Infelizmente, a equipa que está fora do Mundial é a que não merecia. Fizemos um jogo enorme, dos melhores nos últimos anos. Não tivemos medo de ninguém, fizemos o que tínhamos de fazer, fomos muito competitivos e eu, enquanto treinador, e os portugueses têm de estar orgulhosos".Sobre se foi a melhor versão de Portugal afirmou: "Sem dúvida. Mais coletiva. As jogadoras foram brilhantes. Interpretaram à risca a nossa estratégia, tivemos as nossas oportunidades, para mim, as melhores do jogo. Não conseguimos concretizar... Vamos embora mas de cabeça erguida".À pergunta sobre se é maior o amargo de boca ou o orgulho, disse: "Neste momento é o amargo, amanhã é o orgulho. Elas só têm de estar orgulhosas do que fizeram, foram incríveis. Se o grande objetivo era criar referências, vamos criá-las. Toda a gente que está envolvida no futebol feminino tem de estar orgulhosa. Há sempre coisas a melhorar, queremos mais em todos os jogos mas não nos podemos esquecer de quem estava. Foi um Portugal incrível durante todos os minutos deste Mundial".