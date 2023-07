Mundial feminino. `Navegadoras` têm de bater Estados Unidos para evitar adeus

As ‘navegadoras’ já fizeram história na Nova Zelândia, primeiro pela inédita presença e depois porque já conseguiram marcar golos e ganhar um jogo, só que, num grupo com as duas finalistas da última edição (2019), os ‘oitavos’ ainda estão à distância de um triunfo sobre os Estados Unidos.Se por um lado o cenário é ótimo, já que a formação lusa só depende de si própria, por outro, a dificuldade não poderia ser maior, pois, pela frente, Portugal vai ter a melhor equipa do Mundo, as bicampeãs mundiais em título.É o ‘Evereste’ do futebol no feminino, o pior adversário possível para as comandadas por Francisco Neto, que a quase nada se podem ‘agarrar’ para terem esperanças reais de apuramento para a fase eliminar e de ‘saltar’ para a Austrália, em Sydney ou Melbourne, em 06 de agosto.Quanto a palmarés, o vazio de Portugal contrasta com quatro títulos olímpicos e outros tantos Mundiais das norte-americanas, que, em campeonatos do Mundo, somam 41 triunfos, sete empates e apenas quatro derrotas (142-39 em golos), em 52 jogos.A Noruega (1-0, em 1995), a Alemanha (3-0, em 2003) e o Brasil (4-0, em 2007) foram as três primeiras seleções a bater os Estados Unidos, nos 90 minutos ou no prolongamento, e a Suécia (2-1 em 2011) a última e única a fazê-lo em fase de grupos.Depois desse jogo, em 06 de julho de 2011, as bicampeãs em exercício somaram 15 triunfos e quatro empates em Mundiais, prova em que nunca falharam as meias-finais, em oito edições. Perdendo contra Portugal, ficariam, certamente, pela fase de grupos.Na Nova Zelândia, as agora comandadas pelo macedónio Vlatko Andonovski começaram por vencer o Vietname por 3-0 e, depois, empataram a um com os Países Baixos, o que, em comparação com Portugal, significa que marcaram mais um golo em cada jogo.A seleção lusa ficou-se por um 2-0 ao Vietname, com tentos de Telma Encarnação e Kika Nazareth, depois de um 0-1 com os Países Baixos, culpa de um golo da ‘gigante’ Stefanie van der Gragt, após um canto, o que significa que chega à última ronda a um ponto de norte-americanas e neerlandesas.Em termos matemáticos, a igualdade face aos Estados Unidos pode chegar, mas só se os Países Baixos perderem com o Vietname, cenário que se afigura de todo improvável.Assim, só a vitória interessa a Portugal, que, na sua história, perdeu os dez jogos, todos de caráter particular, feitos face aos Estados Unidos e não conseguiu sequer marcar um golo, sofrendo 39, nove já na ‘era’ Francisco Neto (0-1, 0-4, 0-3 e 0-1).O desafio das ‘navegadoras’ é, assim, incomensurável, sendo que, para o enfrentar, parece difícil prever quais as ‘peças’ que o selecionador vai lançar, depois de, do primeiro para o segundo jogo, ter feito sete mudanças, mantendo apenas Ana Borges, Carole Costa, Tatiana Pinto e Jéssica Silva.Francisco Neto, que já utilizou 22 jogadoras, pode começar por inovar logo na baliza e colocar em campo a 23.ª convocada, e única que ainda não entrou, a guarda-redes Rute Costa, que também não somou qualquer minuto nos Europeus de 2017 e 2022.Quanto a defesa, é provável que se mantenha a três, com Ana Borges, Carole Costa e o regresso de Diana Gomes, podendo, nas laterais, manter-se Lúcia Alves e Joana Marchão ou regressarem Tatiana Pinto e Catarina Amado, titulares com os Países Baixos.Caso Tatiana derive para lateral, o meio-campo poderá ter Dolores Silva e Andreia Norton, mais Kika Nazareth, nas costas de Jéssica Silva e Telma Encarnação, jogadora que não será fácil Francisco Neto ‘despromover’.Quanto ao ‘onze’ de Andonovski, não se preveem grandes alterações, até porque os Estados Unidos precisam de ganhar – se calhar folgadamente – para vencerem o grupo e apanharem um adversário teoricamente menos complicado nos ‘oitavos’.A avançada Alex Morgan, que conta 121 golos em 209 jogos pela seleção, é a jogadora ‘cartaz’ da formação norte-americana, sendo que, no Mundial2023, só marcaram Sophia Smith (dois ao Vietname) e Lindsey Horan (um ao Vietname e outro aos Países Baixos).Trinity Rodman, filha do lendário basquetebolista Dennis Rodman, Rose Lavelle e Savannah Demelo, que tem descendência açoriana, são outras das figuras das bicampeãs em título, juntamente com a agora menos utilizada Megan Rapinoe.

O 11.º encontro, e primeiro oficial, entre Portugal e os Estados Unidos, da terceira jornada do Grupo E do Mundial feminino de 2023, realiza-se na terça-feira, pelas 19:00 (08:00 em Lisboa), no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia.





No total dos dez embates, de 1994 a 2021, as norte-americanas ostentam um saldo de 39-0 em golos, sendo que todos os encontros foram de caráter particular.



As atuais bicampeãs mundiais em título marcam a Portugal à média de quase quatro tentos por encontro (3,9) e têm como melhores registos duas goleadas por 7-0, em 1991, em Sanford, nos Estados Unidos, e em 2000, em Montechoro, na Algarve Cup.



Sob o comando de Francisco Neto, à frente da formação das ‘quinas’ em 2014, Portugal conseguiu os dois primeiros desaires pela margem mínima.



Na estreia face às norte-americanas, a seleção portuguesa caiu por 1-0 no Estoril, em 08 de novembro de 2018, num embate em que alinharam as ‘navegadoras’ Patrícia Morais, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Jéssica Silva, Diana Silva, Carolina Mendes, Fátima Pinto e Andreia Norton.



Um golo de Jessica McDonald, aos 42 minutos, decidiu o embate a favor das norte-americanas, que também atuaram com muitas jogadoras agora presentes na Oceânia, como Alex Morgan, Megan Rapinoe, Rose Lavelle, Lindsey Horan ou Alyssa Naeher.



Em 2019, em dois embates nos Estados Unidos, no espaço de seis dias, Portugal perdeu primeiro por 4-0 e depois por 3-0, mas, no regresso aos ‘states’, mais precisamente a Houston, em 2021, só perdeu por 1-0.



Com o fim já à vista, aos 76 minutos, Samantha Mewis foi deixada solta na pequena área, numa das raras falhas da defesa portuguesa, e não perdoou, cabeceando para fora do alcance de Inês Pereira, depois de um canto na esquerda de Christen Press.



Nesse encontro, Portugal foi compacto e solidário, e teve na guarda-redes Inês Pereira a principal figura, mas pouco conseguiu fazer em termos ofensivos, destacando-se apenas uma iniciativa de Jéssica Silva, aos 61 minutos.



Embora sendo muito improvável, Francisco Neto poderia repetir o ‘onze’, já que Portugal começou com Inês Pereira, Catarina Amado, Carole Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Kika Nazareth, Andreia Norton, Jéssica Silva e Diana Silva.



A formação das ‘quinas’ precisa de ganhar para selar o apuramento para os ‘oitavos’, o que em princípio eliminaria os Estados Unidos - que nunca falharam umas meias-finais, em oito edições -, enquanto o empate só serve se os Países Baixos perderem com o já eliminado Vietname, cenário de todo improvável.