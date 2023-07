Mundial feminino. Portugal derrotou o Vietname por 2-0

Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das quinas na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.







Portugal faz história: 1.ª vitória de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo Feminino.







Na próxima terça-feira, dia 1 de agosto, a partir das 8h00, a seleção nacional defronta os Estados Unidos, que conquistaram o título por quatro vezes, sabendo que um triunfo diante das norte-americanas garante o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.







Primeira parte avassaladora





O jogo realizou-se no Waikato Stadium, em Hamilton, com arbitragem de Salima Mukansanga, do Ruanda, e foi auxiliada por Queency Victoire e Mary Njoroge enquanto no papel de 4.º árbitro esteve Anahi Fernandez Hernandez.









Depois da derrota de domingo com os Países Baixos, por 1-0, em Dunedin, a formação comandada por Francisco Neto ficou quase sem margem de erro, situação idêntica à das vietnamitas, derrotadas por 3-0 pelos Estados Unidos.



O jogo era determinante para os dois conjuntos, aos quais só a vitória interessava, sendo que Portugal, 21.º do ranking mundial, partiu como claro favorito, perante o conjunto que ocupa o lugar 32 da hierarquia.



A equipa portuguesa apresentou o seguinte "onze" inicial: Patrícia Morais; Lúcia Alves, Ana Borges (C), Carole Costa, Ana Seiça e Joana Marchão; Andreia Jacinto, Tatiana Pinto e Kika Nazareth; Jéssica Silva e Telma Encarnação.



Apenas Ana Borges, Carole Costa, Tatiana Pinto e Jéssica Silva se mantiveram no "onze" titular.



A seleção portuguesa entrou a todo o gás. Aos quatro minutos Jéssica Silva perdeu uma grande oportunidade de golo. No minuto seguinte na cara do golo Kika Nazareth, assistida por Andreia Jacinto, atirou ao lado.

Aos sete minutos era inevitável. Após cruzamento de Lúcia Alves, a avançado do Marítimo Telma Encarnação fez o primeiro GOLO de sempre de Portugal num Mundial.





Portugal apresentou-se num 3-4-1-2, com Ana Borges a juntar-se às centrais Carole Costa e Ana Seiça.







Os corredores laterais foram entregues a Lúcia Alves, na direita, e Joana Marchão, na esquerda.







Andreia Jacinto e Tatiana Pinto fizeram a dupla de meio-campo, com Kika Nazareth na função de apoio às avançados Jéssica Silva e Telma Encarnação.







Com 12 minutos de jogo Lúcia Alves perdeu uma soberana oportunidade de golo. Um minuto depois foi Jéssica a falhar o segundo.





Aos 21 minutos, o que já se esperava aconteceu, o GOLO de Kika Nazareth, após assistência de Telma Encarnação.





Com meia hora de jogo Jéssica Silva trocou de botas.





Kika Nazareth fez um passe de calcanhar que quase permitiu a Lúcia Alves fazer mais um golo, decorridos 33 minutos de jogo.







A intensidade do encontro baixou um pouco. E aos 43 minutos Nguyen Thi Bich Thuy chutou de longe para defesa segura de Patrícia Morais.





A árbitra apitou para o intervalo com os números a indicarem a supremacia portuguesa: Posse de Bola (68% para Portugal e 32% para o Vietname); Remates (Portugal, total de 11 e 5 deles à baliza e Vietname 6 e 1 deles à baliza); Cantos (nenhum para Portugal e 1 para o Vietname).





Portugal superior mas perdulário





Portugal entrou na segunda parte a controlar o jogo.





Aos 48, 55 e 56 minutos Kika Nazareth, Telma Encarnação e Jéssica Silva alvejaram a baliza contrária com relativo perigo. E, com 60 minutos de jogo, um remate de Joana Marchão, levou a bola a rasar a trave.





Com 64 minutos de jogo duas substituições no Vietname: Saíram Duong Thi Van e Nguyen Thi Bich Thuy e entraram Tran Thi Hai Linh e Ngan Thi Van Su.





Três minutos depois a árbitra não marcou um penálti claro, numa falta sobre Jéssica Silva.





Aos 69 minutos Kika Nazareth e Jéssica Silva foram substituídas por Andreia Norton e Ana Capeta.





Dois minutos depois Luong Thi Thu Thuong e Huynh Nhu deram os seus lugares a Chuong Thi Kieu e Pham Hai Yen.





No corropio de trocas a um quarto de hora do final Carolina Mendes ocupou o lugar de Telma Encarnação.





A oito minutos do final da partida Joana Marchão acerta na barra na cobrança de um livre lateral.





Aos 86 minutos cartão amarelo para Ana Borges por protestos.





Com 90 minutos de jogo Ana Rute ocupou o lugar de Andreia Jacinto e Sílvia Rebelo substituiu Ana Seiça.





A árbitra deu quatro minutos de compensação.





Andreia Norton rematou para defesa apertada da guardiã do Vietname.







Final da partida com uma segunda parte mais equilibrada, mesmo assim supremacia portuguesa, numa equipa muita perdulária na hora de concretizar as oportunidades de golo criadas.